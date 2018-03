Manchester United supera Liverpool e garante vice-liderança

O Manchester United se deu melhor no principal duelo do futebol inglês, neste sábado, depois de vencer o Liverpool por 2 a 1 pela 30ª rodada da Premier League. Os gols foram do jovem Marcus Rashford.

O triunfo assegurou a segunda colocação aos Diabos Vermelhos, que chegaram aos 65 pontos e abriram cinco unidades de vantagem para os Reds.

Marcus Rashford não decepcionou na primeira partida em que foi escalado como titular em 2018. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o jogador limpou o zagueiro e bateu firme para abrir o placar no Old Trafford. Dez minutos depois, aproveitou rebote para ampliar a vantagem da equipe anfitriã.

Na segunda etapa, o marfinense Eric Bailly empurrou para as próprias redes aos 21 minutos e diminuiu o placar para o Liverpool, mas o poderoso ataque dos Reds não conseguiu reverter o resultado.

O jogo confirmou a oposição de estilos que caracteriza os gigantes do norte da Inglaterra. Os comandados do português José Mourinho conquistaram os três pontos graças a superioridade física e ao forte esquema defensivo imposto, apesar do Liverpool do alemão Jurgen Klopp manter a posse de bola na casa dos 65%.

Outros seis jogos da Premier League serão disputados neste sábado, com destaque para o duelo contra a degola entre Newcastle e Southampton e o clássico londrino entre Chelsea e Crystal Palace .

O City de Pep Guardiola vai encerrar a rodada na segunda-feira, contra o Stoke City.

Com AFP