Manchester United rejeita troca de Neymar por Pogba

O Manchester United recusou uma troca envolvendo o meia francês Paul Pogba e o atacante Neymar, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira, 24, pelo jornal britânico The Independent. O negócio, proposto pelo Paris Saint-Germain, não atrai os ingleses, principalmente, pelo alto valor salarial do brasileiro.

O tabloide informou que o United teria de desembolsar 900.000 libras (cerca de 4,3 milhões de reais) por semana de salário a Neymar, mais do que o dobro pago ao atacante Alexis Sánchez, que tem o maior salário do time. O PSG tem interesse em achar uma nova equipe para Neymar, que não estaria “tão comprometido com o projeto”, de acordo com Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube.

O Manchester United, por outro lado, não decidiu se seguirá com Pogba no elenco, conforme publicou o jornal britânico. O francês também está insatisfeito no clube e é desejado por Real Madrid, PSG e Juventus.