Manchester United perde para time da segundona do Inglês em amistoso

Disputando o seu segundo amistoso de pré-temporada, o Manchester United perdeu de virada por 4 a 2 para o Queens Park Rangers, clube da segundona do Inglês, em partida disputada em Londres, neste sábado, 24. O jogo aconteceu no mesmo dia em que o clube de Manchester anunciou a renovação de contrato com o técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer até 2024.

Sem seus principais atletas, que seguem de férias por causa da Eurocopa, o United abriu o placar aos 3 minutos de jogo, com Jesse Lingard, que retornou de empréstimo após uma grande temporada no West Ham. O QPR empatou na sequência, aos 7 minutos, com Charlie Austin.

Já na etapa final, Lydson Dykes fez dois para o QPR, aos 8 minutos e aos 14, e Moses Odubajo ampliou, aos 13. O United descontou com Anthony Elanga aos 28 minutos.

O United tem mais um amistoso antes da temporada oficial. No próximo dia 28, quarta-feira, o clube encara o recém-promovido à elite inglesa Brentford. Já o QPR enfrenta o Cambridge United na terça-feira, 27.

A stern test for a young United side in our second pre-season game.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 24, 2021