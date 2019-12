Manchester United entra na briga por Champions; Leicester se recupera

O Manchester United conquistou sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Inglês, ao derrotar neste sábado, 28, o Burnley, fora de casa, por 2 a 0, em uma rodada em que o Tottenham de José Mourinho tropeçou para o lanterna e o West Ham demitiu o técnico Manuel Pellegrini.

Os Diabos Vermelhos, mesmo jogando no Turf Moor, em Burnley, impuseram seu jogo desde o início da partida. No entanto, só conseguiram abrir o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, quando Martial recebeu livre dentro da área e chutou na saída do goleiro Nick Pope.

No segundo tempo o panorama não mudou, e assim como na etapa inicial, apesar do domínio, o Manchester ampliou somente nos acréscimos, com Rashford, aos 50 minutos. Com o resultado, a equipe do técnico Ole Gunnar Solskjaer está na quinta colocação, com 31 anos, na briga para entrar na zona de classificação da Liga dos Campeões da Europa.

Já o antigo treinador do Manchester United, José Mourinho, não deve ter aprovado a atuação do Tottenham, que, apesar de atuar fora de casa, ficou apenas no 2 a 2 com o lanterna Norwich.

Publicidade

Os anfitriões abriram o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, com Mario Vrancic. O Tottenham conseguiu o empate somente na etapa final, com Eriksen. Porém, minutos depois, Aurier marcou contra, deixando novamente o Norwich em vantagem. O time londrino escapou da derrota aos 38 minutos, com Kane em cobrança de pênalti. O placar de hoje deixou o Tottenham na sexta posição, com 30 pontos.

O vice-líder Leicester, ainda abalado pela goleada por 4 a 0 em casa para o líder Liverpool na última rodada, visitou em Londres o West Ham e venceu os donos da casa pelo placar de 2 a 1. Os gols dos visitantes foram marcados por Iheanacho e Demarai Gray, com Pablo Fornals descontando para os anfitriões. A derrota custou o emprego do técnico chileno Manuel Pellegrini, que foi demitido deixando o West Ham na 17ª posição, com 19 pontos.