Manchester United e atletas repudiam racismo contra Pogba

O francês Paul Pogba foi alvo de insultos racistas nas redes sociais na última segunda-feira, 19, logo depois de perder um pênalti no empate do Manchester United, em 1 a 1, contra o Wolverhampton, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O meia recebeu o apoio do clube e de seus companheiros, que repudiaram os atos de racismo.

“Os indivíduos que expressaram estes pontos de vista não representam os valores do nosso grande clube e é encorajador ver a vasta maioria dos nossos torcedores a condenar esta situação nas redes sociais. O Manchester United tem tolerância zero para com qualquer forma de racismo ou discriminação. Iremos trabalhar para identificar os poucos envolvidos nestes incidentes e tomar as mais duras medidas ao nosso alcance. Também encorajamos as empresas de redes sociais a tomar medidas”, comunicou o clube.

Manchester United has zero tolerance of any form of racism or discrimination. #allredallequal pic.twitter.com/neapEz2FFa — Manchester United (@ManUtd) August 20, 2019

O atacante Marcus Rashford e o zagueiro Harry Maguire foram alguns dos colegas de Manchester United que pediram um basta no racismo na Inglaterra. “Chega! Isso precisa parar. O Manchester United é uma família e Paul Pogba faz grande parte dela. Você o ataca e ataca a todos nós”, disse Rashford. “Repugnante. A mídia social precisa fazer algo sobre isso… Toda conta aberta deve ser verificada. Parem com esses ‘trolls’ patéticos fazendo inúmeras contas para abusar das pessoas”, comentou Maguire.

Manchester United is a family. @paulpogba is a huge part of that family. You attack him you attack us all… @ManUtd https://t.co/PgalnFQMeu — Marcus Rashford (@MarcusRashford) August 20, 2019

Depois de uma temporada abaixo do esperado no United, a imprensa europeia publicou rumores de que Pogba estava insatisfeito e poderia retornar à Juventus ou ir para o Real Madrid. O técnico do United, o noruguês Ole Gunnar Soljskaer, fez questão de esclarecer que não há possibilidades do francês deixar o clube, pois é parte fundamental da reestruturação da equipe.

(Com Estadão Conteúdo)