Manchester United bate PSG na abertura da Liga dos Campeões

Atualizado em 20 out 2020, 18h19 - Publicado em 20 out 2020, 18h10

Por Da Redação - Atualizado em 20 out 2020, 18h19 - Publicado em 20 out 2020, 18h10

O Manchester United venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 1 nesta terça-feira, 20, no Parque dos Príncipes, em Paris, em um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa. A partida foi decidida em jogada individual de Marcus Rashford, um dos principais alvos dos franceses na última janela de transferências.

Após receber de Paul Pogba, o inglês surpreendeu com um rápido giro e finalização de fora da área no canto rasteiro do goleiro Keylor Navas, aos 41 minutos do segundo tempo. O atacante também já havia sido carrasco do PSG há pouco mais de um ano, quando o Manchester United venceu por 3 a 1, nas oitavas de final da competição, com um gol de pênalti nos minutos finais.

O jogo inaugural do Grupo H não teve presença de público e contou com quatro brasileiros em campo – Neymar e Rafinha Alcântara, pelo PSG, além de Alex Telles e Fred, pelo United – todos com atuações de pouco destaque. No outro jogo, o Red Bull Leipizig venceu o Istanbul Basaksehir por 1 a 0, na Alemanha.

Os ingleses abriram o placar ainda no primeiro tempo, aos 22 minutos, em cobrança de pênalti do volante português Bruno Fernandes. A marcação gerou intensa reclamação dos jogadores do PSG pela a anulação da defesa de Keylor Navas na primeira cobrança. Fernandes converteu batendo no mesmo canto.

As melhores oportunidades dos franceses na partida foram criadas pelo argentino Ángel Di María. Do outro lado, Bruno Fernandes foi quem mais arriscou e criou jogadas, a principal delas em finalização de fora da área, aos 38, em que Navas espalmou para escanteio.

No segundo tempo, após desperdiçar uma oportunidade com Kurzawa, que acertou o travessão, o empate do PSG veio de forma inesperada, aos 9. Após cobrança de escanteio de Neymar, Martial, responsável por sofrer o pênalti em lance com Diallo, acabou desviando para o próprio gol.

Quando caminhava para o fim, o jogo ganhou o contorno surpreendente com a jogada protagonizada por Rashford. Durante os últimos meses, a transferência dos jogador foi noticiada por jornais ingleses e franceses como o principal nome pedido pelo técnico alemão Thomas Tuchel. Posteriormente, o treinador reclamou publicamente pela ausência de reforços.

Nos outros jogos, o maior placar foi do Barcelona, que venceu por 5 a 1 o Ferencváros, com um gol do argentino Lionel Messi e outro do brasileiro Philippe Coutinho. O único empate da rodada aconteceu no 0 a 0 entre Chelsea e Sevilla, em Londres. A Lazio também conseguiu resultado significativo ao vencer por 3 a 1 o Borussia Dortmund, em Roma.

Os jogos da primeira rodada:

Terça-feira, 20

13h55 – Zenit 1 x 2 Club Brugge

13h55 – Dínamo Kiev 0 x 2 Juventus

16h – Rennes 1 x 1 Kransnodar

16h – Chelsea 0 x 0 Sevilla

16h – Lazio 3 x 1 Borussia Dortmund

16h – Barcelona 5 x 1 Ferencváros

16h – Paris Saint-Germain 2 x 1 Manchester United

16h – RB Leipzig 2 x 0 Istanbul Basaksehir

Quarta-feira, 21

13h55 – Red Bull Salzburg x Lokomotiv Moscou

13h55 – Real Madrid x Shakhtar Donetsk

16h – Bayern de Munique x Atlético de Madrid

16h – Inter de Milão x Borussia Mönchengladbach

16h – Olympiacos x Olympique de Marselha

16h – Manchester City x Porto

16h – Ajax x Liverpool

16h – Midtjylland x Atalanta

