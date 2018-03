Manchester City vence e se aproxima do título inglês

Mesmo jogando como visitante, o Manchester City conseguiu uma grande vitória nesta quinta-feira e ampliou sua vantagem na lideranças do Campeonato Inglês. A equipe de Manchester venceu o Arsenal por 3 a 0 e chegou aos 75 pontos, com 16 pontos de vantagem para o Manchester United, segundo colocado, faltando dez rodadas para o fim do torneio.

Em Londres, o City fez um primeiro tempo quase perfeito contra o Arsenal. Com Gabriel Jesus no banco, Bernardo Silva marcou um golaço logo aos 15 minutos. Sané driblou três marcadores rivais e abriu para o português, que cortou um adversário e chutou no ângulo. Aos 28, Sané cruzou da esquerda, Agüero dominou dentro da área e ajeitou para David Silva, que avançou com a bola e bateu para o fundo do gol. Aos 33, após contra-ataque, Walker cruzou da direita e Sané, sozinho, deslocou o goleiro Cech.

No segundo tempo, o Arsenal teve chance de descontar aos sete minutos, com Aubameyang cobrando pênalti, mas o goleiro Éderson defendeu. Gabriel Jesus entrou no lugar de David Silva faltando três minutos e pouco fez.

Veja o minuto a minuto de Arsenal x Manchester City