Manchester City é eliminado por time da terceira divisão

A zebra voltou a atacar na Copa da Inglaterra. E na noite dessa segunda-feira a vítima foi o todo poderoso Manchester City. No papel de vilão, o Wigan, apenas terceiro colocado da terceira divisão do futebol inglês. No estádio DW, a equipe da casa aproveitou a expulsão de Delph no fim do primeiro tempo e venceu o líder da Premier League por 1 a 0 graças a gol do artilheiro Will Grigg. Agora, o Wigan encara o Southampton nas quartas de final.

Essa é apenas a terceira derrota dos Citizens em toda a temporada, a primeira eliminação, o que põe fim ao objetivo de conquistar os quatro títulos sob o comando de Pep Guardiola. O carrasco, no entanto, é um velho conhecido. O Wigan já despachou o Manchester City da Copa da Inglaterra em três oportunidades. Em 2013, aliás, a modesta equipe foi campeã do torneio em cima do City. No ano seguinte voltou a despachar os favoritos, e agora de novo.

O jogo esquentou pouco antes do intervalo. Delph foi expulso de forma direta, após entrada dura. O árbitro do jogo, no entanto, estava com o cartão amarelo na mão e só mudou de ideia depois de muita pressão dos donos da casa.

Mesmo com um jogador a menos, o domínio continuou sendo totalmente dos visitantes, mas o City não conseguia furar a retranca do Wigan. As chances de gol já não apareciam com frequência.

E aos 33 minutos aconteceu o inesperado. Walker tirou o pé da bola de forma incompreensível e perdeu na corrida para o adversário. O contra-ataque ficou escancarado e o centroavante norte-irlandês Will Grigg saiu na cara do gol de Bravo. Caindo ao chão, Grigg, artilheiro da Copa da Inglaterra, bateu no canto e marcou o gol histórico.

Os minutos finais foram de muita tensão. O goleiro Bravo chegou a tentar o milagre indo à área adversária e abandonando a própria meta, mas, depois do apito final, o que se viu foi uma invasão de gramado, de forma totalmente pacífica, para comemorar a classificação do Wigan às quartas de final da Copa da Inglaterra.