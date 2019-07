Mais um problema para o Real Madrid: o sobrepeso de Hazard

O Real Madrid vive uma pré-temporada desastrosa. Além da derrota embaraçosa por 7 a 3 para o rival Atlético de Madri, no último sábado 27, o técnico Zinedine Zidane convive com diversos problemas, como lesões, a indefinição sobre Gareth Bale e o baixo de rendimento das estrelas do time. E nesta segunda-feira, 29, o diário catalão Sport destacou uma nova preocupação do clube: o sobrepeso do belga Eden Hazard, contratação mais cara da história do clube.

Fontes ligadas ao clube informaram que Hazard, que já costumava brigar com a balança desde os tempos de Chelsea, se apresentou ao clube sete quilos acima do peso ideal e vem demonstrando dificuldade para perdê-los. O Real Madrid pagou 120 milhões de euros (cerca de 505 milhões de reais) para contratar o meia da seleção da Bélgica.

O time sofre também com lesões. O atacante Marco Asensio rompeu o ligamento do joelho e perderá boa parte da temporada. Os recém-contratados Ferland Mendy e Luka Jovic também estão no departamento médico, com problemas menores, o que atrasa a adaptação ao novo clube.

James Rodríguez de volta

O Real Madrid ganhou um “reforço” nesta segunda-feira. Na verdade, o time apenas avisou o colombiano James Rodríguez, que passou as últimas temporadas emprestado ao Bayern de Munique, que conta com ele. O jogador, um dos destaques da Copa América, tinha oferta do Napoli, da Itália.

James se reapresentou ao time nesta manhã e recebeu a notícia de sua permanência do presidente Florentino Pérez. Contratado pelo Real Madrid junto ao Monaco em 2014, James Rodríguez perdeu espaço depois da saída do técnico Carlos Ancelotti até ser emprestado ao Bayern, onde somou 15 gols e 20 assistências em 67 partidas.