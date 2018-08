Maior artilheiro dos EUA, atacante Dempsey anuncia aposentadoria

Clint Dempsey, maior artilheiro da seleção de futebol dos EUA, anunciou nesta quarta-feira sua aposentadoria, aos 35 anos. Atacante do Seattle Sounders, da Major League Soccer, ele agradeceu jogadores e técnicos com quem trabalhou e aos torcedores, que o fizeram “se sentir em casa” durante sua carreira.

Foram 14 anos jogando pela seleção dos EUA, com 141 partidas e 57 gols, mesma marca de Landon Donovan, outro artilheiro do time. Dempsey foi o único de seu país a disputar três Copas do Mundo consecutivas: 2006, 2010 e 2014.

Dempsey começou a carreira no New England Revolutions, em 2001 e jogou pelo clube americano até 2006. Entre 2007 e 2014 jogou no futebol inglês, por Fulham e Tottenham. Desde então, defendeu o Sounders, nos EUA, e tinha salário base de 1,1 milhão de dólares (4,55 milhões de reais) que chegava a 1,65 milhão de dólares (6,82 milhões de reais) em compensação, envolvendo bônus e prêmios extras, por ano.

