Maior artilheiro de Barcelona x Real Madrid, Messi vai para o jogo

O argentino Lionel Messi, maior artilheiro do clássico Barcelona x Real Madrid com 26 gols, está disponível para reforçar o clube catalão no jogo desta quarta-feira, 6, às 18 horas, no Camp Nou, pela semifinal da Copa do Rei. O argentino era dúvida por causa de uma pequena lesão sofrida na última partida do Barcelona, mas já está liberado.

Messi reclamou de dores após o empate contra o Valencia, no último sábado 2, partida em que marcou dois gols, e não treinou até a segunda-feira, período em que ficou entregue aos cuidados do departamento médico. Na terça-feira 5, um dia antes do clássico, o argentino participou das atividades sem restrições, foi relacionado e deverá entrar em campo nesta quarta.

Outro jogador do Barça que treinou normalmente na terça após um período fora foi Ousmane Dembélé. O francês sofreu uma entorse há duas semanas atrás e, desde então, não atuou mais. Já em fase final de recuperação, o atacante teve uma amigdalite, que o deixou debilitado e fez perder alguns quilos. Visando poupá-lo, Ernesto Valverde não relacionou o jovem para o clássico.

Caso o treinador opte por deixar Messi entre os reservas, o meio-campo deve ser reforçado com Arturo Vidal ou Kevin-Prince Boateng, recém-contratado pelo clube. O treinador ainda pode optar por escalar o brasileiro Malcom e não mudar o esquema de jogo do time. “Em jogos desse tamanho não existem favoritos. É um confronto eliminatório aberto. As duas equipes têm grandes jogadores. Se Messi jogar ou não, isso não muda o favoritismo”, disse Ernesto Valverde na entrevista coletiva nesta terça.

No Real Madrid, Santiago Solari deve fazer ao menos seis mudanças no time em relação à vitória contra o Alavés, no último domingo 3. Dessas, cinco são certas. No gol, Keylor Navas dá lugar a Thibaut Courtois, enquanto, na zaga, Dani Carvajal volta ao time, assim como Raphael Varane, que fará dupla com Sergio Ramos pela miolo do setor. A única incerteza fica na lateral esquerda, disputada por Marcelo e Sergio Reguilón.

No meio-campo, Casemiro deve perder a vaga de titular para Marcos Lllorente, assim como Toni Kroos, que deverá ser poupado pela quantidade de jogos, abrindo espaço para Ceballos. O croata Luka Modric completa o setor. Fechando a escalação, Lucas Vázquez e Benzema têm presença garantida no ataque, enquanto Gareth Bale e o brasileiro Vinícius Júnior brigam pela vaga derradeira, com vantagem para o brasileiro, dono de 11 assistências pelo clube nesta temporada.