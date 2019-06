Mãe e irmã de Neymar preparam volta a Barcelona

O Diário Sport, da Catalunha, afirmou em publicação desta quinta-feira, 27, que Nadine Gonçalves e Rafaella Santos, mãe e irmã de Neymar, foram a Barcelona preparar a logística para o retorno do jogador, que pode ser contratado pelo Barcelona dois anos após sua saída. Neymar, ainda no PSG, aproveita suas férias no Brasil – regadas a muitas festas e cervejas.

Nadine e Rafaella prepararam o terreno para o retorno da família à cidade. Foi Nadine a responsável por essa logística também em 2013, quando Neymar foi vendido para o Barcelona. De acordo com o canal GOL, o desejo é voltar à mesma casa em que viveram nos últimos quatro anos na cidade.

O objetivo é voltar ao bairro de Pedralbes, onde vive o volante Arthur, e onde Nadine e Rafaella foram vistas nas últimas semanas.