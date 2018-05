Mãe de Cristiano Ronaldo quer volta do filho ao Manchester United

A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, tem preferência pelo destino do filho. Em entrevista ao canal francês SFR, na última quinta-feira, ainda antes da final da Liga dos Campeões da Europa, disse que não aprovaria a ida do atacante do Real Madrid ao Paris Saint Germain, Dolores disse preferir que ele volte ao Manchester United, seu ex-clube.

“Eu gosto de Paris, sempre fui muito bem tratada por aqui. Não sou contra a ida dele ao Paris Saint-Germain, mas, se ele optar por sair do Real, eu prefiro que retorne ao Manchester United.”

Cristiano Ronaldo vive um fim de temporada conturbado no time espanhol, mesmo conquistando mais uma Champions. O português não confirmou se retornará ao Real na próxima temporada.

O atacante falou em tom de despedida após o título europeu e foi o único do elenco a não participar do lançamento dos novos uniformes do Real Madrid para a próxima temporada. O futuro de Cristiano Ronaldo deverá ser definido após a disputa da Copa do Mundo, quando ele representará a seleção portuguesa.