Com a queda da seleção, derrotada nesta sexta-feira pela Bélgica nas quartas de final, os torcedores brasileiros já começam a pensar na próxima Copa do Mundo, quando o sonho do hexa será renovado. Uma pena ter que esperar quatro longos anos para voltar a ver o Brasil em ação em um Mundial, certo? Pois aí vai uma má notícia. Desta vez, a espera será um pouco mais longa: quatro anos, quatro meses e quinze dias.

Isso mesmo. A Copa de 2022 será disputada entre 21 de novembro a 18 de dezembro. A mudança radical no calendário do evento – que sempre foi realizado em junho e julho, às vezes começando no final de maio – foi a solução encontrada pela Fifa para escapar do calor desértico do Catar, que tornaria impossível a prática do futebol. O Mundial de 2022 será o primeiro com sede no Oriente Médio e vai acontecer durante o outono da região.