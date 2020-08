Lyon surpreende Manchester City e está nas semifinais da Liga dos Campeões

O sonho de repetir sua melhor campanha na história (quando alcançou as semifinais da Liga dos Campeões da Europa em 2016) virou decepção para o Manchester City. Favorito no confronto deste sábado, 15, pelas quartas de final da competição, o time de Pep Guardiola ficou mais uma vez pelo caminho. Derrota por 3 a 1 para o Lyon, da França, que segue na competição. Cornet e Moussa Dembélé marcaram os gols da vitória. Kevin De Bruyne descontou para os ingleses.

O jogo chamou atenção pelos erros individuais do City. O goleiro Ederson, da seleção brasileira e titular do time, falhou no terceiro gol e ainda saiu mal do gol nos dois primeiros – apesar de serem lances em que os atacantes franceses ficaram cara a cara com ele.

Os atacantes do time inglês também poderiam ter dado um rumo diferente para a partida. Gabriel Jesus tentou um voleio dentro da pequena área, livre de marcação, e mandou por cima do gol, quando a partida estava empatada por 1 a 1. Um minuto depois, o Lyon fez o segundo gol (que teve reclamações do City sobre uma não marcação de falta de Moussa Dembélé, o autor do gol).

Perto do fim da partida, Sterling teve a chance de empatar novamente o placar, mas sozinho, dentro da pequena área e sem goleiro, jogou por cima do gol a chance de classificação do City. No lance seguinte, o Lyon chegou ao terceiro gol e decretou a classificação.

Continua após a publicidade

Desde que assumiu o Manchester City na temporada 2016-2017, Guardiola coleciona insucessos na Champions. Na primeira tentativa, foi eliminado pelo Monaco ainda nas oitavas de final. Nos três anos seguidos, chegou até às quartas, mas nunca conseguiu ficar entre os quatro melhores times da Europa. Caiu para os rivais locais Liverpool e Tottenham antes da eliminação deste sábado.

O Lyon terá mais um grande desafio pela frente. Após eliminar a Juventus de Cristiano Ronaldo e o Manchester City de Kevin De Bruyne, o time francês, que tem os brasileiros Marcelo, Marçal e Bruno Guimarães entre os titulares, enfrentam o Bayern de Munique na semifinal. O confronto contra a equipe que goleou o Barcelona por impiedosos 8 a 2 acontece na próxima quarta-feira, 19, às 16h.