Lyon goleia Barcelona e é tetra na Liga dos Campeões Feminina

Pelo quarto ano seguido, a Liga dos Campeões feminina repete o campeão. O Lyon venceu novamente, chegando ao tetracampeonato e ao sexto título na sua história. A equipe francesa bateu o Barcelona por 4 a 1, com show de Ada Hergerberg, que anotou três gols. O primeiro das campeãs foi marcado por Marozsán, enquanto o Barcelona descontou no final com Oshoala .

Com apenas três anos no futebol profissional e sendo a primeira participação de um time espanhol da história na final da Champions, o Barcelona buscava o título inédito para o país, mas esbarrou no gigante Lyon, que é o maior modelo de gestão de futebol feminino do mundo.

Desde o início do jogo, o Lyon assumiu o comando ofensivo do jogo. Aos cinco minutos, Van de Sanden recebeu lançamento na direita e tocou para Marozsán, perto da pequena área, que inaugurou o marcador.

Aos 13, a vencedora a Bola de Ouro, Ada Hergerberg fez o primeiro dela, após receber a bola já dentro da área, onde não costuma errar. Aos 19 minutos, dessa vez pela esquerda, em passe de Majri, Ada anotou seu segundo no jogo.

O quarto gol veio em boa jogada de Lucy Bronze com Ada, que começaram pelo meio e, livre na direita, Bronze passou para receber lançamento. Com espaço e tempo, acruzou para a sueca fazer o terceiro do dia.

Com essa vantagem aos 30 minutos do primeiro tempo, o Lyon abaixou um pouco o ritmo, mas seguia com a marcação adiantada, anulando qualquer tentativa de ataque do Barcelona e sem sofrer ameaças de gol.

Para o segundo tempo, o Lyon manteve o ritmo mais lento. Já no final do Oshoala descontou e fez o gol de honra do Barcelona.