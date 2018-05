Luxuoso CT do Tottenham ganha seus últimos hóspedes da seleção

1. Seleção brasileira treina no CT do Tottenham zoom_out_map 1 /7 Seleção brasileira treina no CT do Tottenham (Luiz Castro/VEJA.com)

LONDRES – O vento gelado que insiste em não ir embora no fim da primavera é, provavelmente, a única reclamação da seleção brasileira em Londres. Na reta final de preparação para a Copa do Mundo da Rússia, a equipe tem à disposição uma espetacular estrutura no centro de treinamento do Tottenham, um dos clubes mais tradicionais da capital inglesa. Nesta quarta-feira, o recém-inaugurado hotel reservado aos atletas e comissão técnica ganhou seus dois últimos hóspedes: Marcelo e Casemiro, que conquistaram a Liga dos Campeões pelo Real Madrid no sábado, e ganharam alguns dias de folga.

Considerado um dos CTs mais modernos do mundo, o Tottenham Hotspur Training Centre foi inaugurado em 2012 e se localiza em uma área bastante pacata, no bairro de Enfield, no norte de Londres, a cerca de 30 quilômetros do centro. Situada em uma zona rural (era uma fazenda antes de ser comprada pelo clube), tem apenas algumas casas, um colégio e, claro, um pub nas redondezas.

De acordo com o clube, os 15 campos de futebol, ginásio poliesportivo, academia, piscinas, auditórios, salas de aquecimento e tratamento e hotel ocupam uma área de 311,6 metros quadrados. As instalações de alta tecnologia incluem ainda campos de grama sintética cobertos e uma sala de aclimatação para jogos na altitude.

Custou cerca de 70 milhões de libras (mais de 340 milhões de reais) ao clube que também decidiu se despedir do White Hart Lane e construir um novo estádio. Na entrada da sala de imprensa, apontada por funcionários da CBF como o ponto “menos forte” do complexo (justamente por não estar acostumada a receber jornalistas nos treinos). encontra-se uma chuteira do craque do Tottenham e da seleção inglesa, Harry Kane.

A seleção brasileira inaugurou o hotel para 45 hóspedes, que finalizou oficialmente a obra neste mês. O time ficará mais 9 dias na Inglaterra. Na próxima sexta-feira, viaja para Liverpool, onde fará amistoso contra a Croácia, no estádio de Anfield, no dia 3. Em seguida, retorna para Londres e no dia 8 embarca rumo à Viena, onde enfrentará a Áustria, no dia 10. Um dia após a partida, parte para Sochi, seu quartel-general na primeira fase da Copa do Mundo. A estreia acontece dia 17, contra a Suíça, em Rostov.