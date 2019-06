Luxemburgo se revolta com vazamento de escalação do Vasco

O Vasco venceu o Ceará na última quinta-feira, 14, por 1 a 0, em São Januário, e saiu da zona de rebaixamento pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo, no entanto, se revoltou com ”espião’ que está vazando a escalação do time antes dos jogos.

“Agora a informação vai para todo mundo ao mesmo tempo. Se eu descobrir quem está passando a informação para fora, vou ter de mandar alguém embora. Para não tirar alguém daqui, prefiro abrir os treinos”, comentou o treinador.

Agora, Luxemburgo quer ir ao mercado. “Meus jogadores sabem que vou tentar trazer jogador para completar os 29 jogos. Vou buscar jogadores que se encaixam no meu perfil, que sejam versáteis, que possa mudar a equipe sem trocar jogador.”.

(Com Estadão Conteúdo)