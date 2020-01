Luxemburgo reestreia no Palmeiras na Florida Cup; como assistir

O Palmeiras abre a temporada 2020 nesta quarta-feira 15 na Florida Cup, torneio de pré-temporada realizado nos Estados Unidos. O jogo que marcará a reestreia do técnico Vanderlei Luxemburgo será contra o Atlético Nacional, da Colômbia, a partir das 22h30 (horário de Brasília), no Exploria Stadium, em Orlando, e terá transmissão do canal a cabo SporTV.

A principal novidade do time, que não conquistou títulos em 2019 nem fez contratações para esta temporada até o momento, será o teste de Felipe Melo como zagueiro, um desejo revelado por Luxemburgo em entrevista ao canal do torneio.

“Acho o Felipe Melo um excelente jogador de futebol. Só que é muito alto e muito pesado. Com a idade que tem, ele joga de volante. Só que a velocidade, intensidade do jogo é diferente”, explicou o treinador. “Quando você traz ele cinco ou dez metros para trás, ele vai deixar de correr 60% do jogo. Com a inteligência, qualidade e com a força física que ele tem, não tenho dúvida que pode se tornar um grande zagueiro”, concluiu.

A tendência, portanto, é que Felipe Melo forme dupla de defensores centrais com Gustavo Gómez e que Matheus Fernandes comece como primeiro volante. Luxemburgo não confirmou o restante do time, que deve ser completamente alterado no intervalo, já que o torneio amistoso não tem limite de substituições.

No meio, Raphael Veiga e Lucas Lima brigam por vaga, enquanto o jovem Gabriel Verón, que terminou 2019 em alta, deve começar jogando nos EUA, ao lado de Dudu e Luiz Adriano. O Atlético Nacional, por sua vez, não terá seu treinador, Juan Carlos Osório, de passagem marcante pelo São Paulo e pela seleção mexicana, que alegou problemas familiares para permanecer na Colômbia.

Esta é a primeira vez que o Palmeiras participa da Florida Cup, pela qual fará apenas dois jogos: o desta quarta e no próximo sábado, às 16h, diante do New York City, time americano que enfrenta o Corinthians nesta noite, às 20h. Os rivais paulistas, portanto, não se enfrentam no torneio americano.