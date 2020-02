Luxemburgo libera elenco para o Carnaval: ‘Tem que tomar uma caninha’

Vanderlei Luxemburgo criticou o calendário do futebol brasileiro e exaltou a comemoração do Carnaval, após a vitória por 1 a 0 sobre o Guarani pelo Campeonato Paulista, na noite de quarta-feira 20. O técnico do Palmeiras resolveu liberar o elenco para curtir a festa, porque a equipe já atuou pela rodada, ganhou uma folga no feriado e só volta a campo no sábado da semana que vem, no clássico contra o Santos, fora de casa.

“Esses jogos que as pessoas marcam no Carnaval não deveriam acontecer. É uma festa tradicional do Brasil, está enraizada na nossa cultura. Os caras pensam em dinheiro e outras coisas”, respondeu Luxemburgo na coletiva de imprensa após a partida contra o Guarani.

O técnico disse que é o momento dos jogadores relaxarem e até liberou os atletas para poderem beber durante o feriado. “Eles têm mais que tomar uma caninha, uma cervejinha, dar uma foliada. Tem que se divertir”, afirmou.

Luxemburgo ainda não sabe se vai cair na folia. “Gosto do Carnaval, gosto de desfilar. Vamos ver se vou desfilar. Não dá pra segurar a onda tanto tempo. Liberei o grupo por causa disso.”