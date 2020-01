O novo técnico Vanderlei Luxemburgo e os três maiores líderes do elenco Palmeiras, Bruno Henrique, Dudu e Felipe Melo se reuniram nesta sexta-feira, 10, com integrantes da Mancha Alviverde, principal torcida organizada do clube. Uma foto do encontro foi postada pela Mancha. “Lavamos toda a roupa suja que tínhamos que lavar”, afirmou a torcida, em nota.

A Mancha prometeu “total apoio, como de costume” e considerou a conversa “produtiva”. “Pudemos explanar o nosso sentimento, nossa indignação e a nossa visão sobre diversos fatos ocorridos no passado. Além disso, falamos, também, sobre a situação atual do time e ouvimos o que eles tinham a nos dizer”, completou, em nota.

No ano passado, a organizada realizou diversos protestos contra o desempenho do time, que não conquistou nenhum título. O capitão Bruno Henrique foi um dos principais alvos e sua esposa, Bhel Dietrich, chegou a discutir com um torcedor, em setembro, e, no mês seguinte, foi agredida em uma partida contra o Atlhetico Paranaense, na Arena da Baixada.

https://t.co/0IxoPHNtUm: Recado à toda coletividade palmeirense pic.twitter.com/LdovTt0Pwg Publicidade — Mancha Alvi Verde (@torcidamv83) January 10, 2020

O Palmeiras viaja neste sábado, 11, para os Estados Unidos e fará duas partidas na Florida Cup: dia 15 de janeiro, contra o Atlético Nacional, da Colômbia, e dia 18, contra o New York City.