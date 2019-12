Luxemburgo deixa o Vasco: ‘Gratidão e respeito’

O técnico Vanderlei Luxemburgo anunciou nesta sexta-feira 12 a sua saída do Vasco da Gama. As partes não chegaram a um acordo sobre renovação de contrato para 2020 e optaram por encerrar a passagem do técnico depois de 34 jogos, com 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas.

Em nota, o treinador de 67 anos agradeceu ao clube e, especialmente, sua torcida, que, segundo ele, foi fundamental para livrar o time da zona de rebaixamento. O Vasco terminou na 12ª colocação, classificado para a próxima Copa Sul-Americana.

Luxemburgo afirmou ainda que sua pedida salarial não foi o principal entrave. Disse ter feito uma proposta “dentro da realidade” do clube, mas que não se encantou pelo projeto para 2020. “Pelo trabalho realizado esse ano, que para um clube do tamanho do Vasco da Gama foi pouco, sou ambicioso e me permito pensar grande, tenho objetivo de buscar sempre conquistas e títulos, o que me faz pensar no todo, por isso preferi deixar o presidente a vontade” explicou.

Com a campanha satisfatória no Brasileirão depois de quase dois anos fora do mercado, Luxemburgo agora deve entrar no radar de grandes clubes do país que procuram treinadores. Há vagas no Palmeiras, no Santos, no Atlético Mineiro e no Atlhetico Paranaense.

Confira, abaixo, a nota divulgada por Luxemburgo na íntegra:

Após oito meses e com enorme sentimento de gratidão e respeito, quero agradecer ao CR Vasco da Gama e sua torcida, sei que construímos uma relação calcada em confiança e respeito mútuo. Cada dificuldade nos fortaleceu, mas os gestos de carinho do torcedor para comigo só me fez perceber o quanto o futebol ainda está vivo dentro de todos nós.

Parabéns torcida vascaína, vocês nos ajudaram muito na manutenção da equipe na primeira divisão, lugar do Vasco da Gama, quero agradecer também aos funcionários do Clube, aos atletas e a direção, a convivência e o trabalho foram maravilhosos.

Saio com o sentimento de ter contribuído para mais um momento importante da vida desse Gigante e a partir desse instante, como acabo de encerrar as negociações para a renovação do contrato, para que cada um possa seguir o seu caminho.

Para deixar claro, a minha proposta de renovação, não teve como principal aspecto o lado financeiro.

Sei das dificuldades financeiras do Vasco da Gama e fiz uma proposta dentro da realidade que eu entendo não afetar o lado financeiro Clube, porém pelo trabalho realizado esse ano, que para um clube do tamanho do Vasco da Gama foi pouco, sou ambicioso e me permito pensar grande, tenho objetivo de buscar sempre conquistas e títulos, o que me faz pensar no todo, por isso preferi deixar o presidente a vontade.

Por responsabilidade sei que o trabalho para 2020 começa imediatamente, não posso deixar essa situação se arrastar e prejudicar o Vasco.

Muito obrigado a todos.