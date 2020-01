Luxemburgo aprova estreia do Palmeiras na Florida Cup

O Palmeiras iniciou a temporada de 2020 com um empate em 0 a 0, seguido de vitória por 10 a 9 nos pênaltis, diante do Atlético Nacional, da Colômbia, na estreia da Florida Cup, torneio amistoso de pré-temporada que acontece nos Estados Unidos. O técnico Vanderlei Luxemburgo, que retornou ao clube após 12 anos, aprovou o primeiro jogo do time.

“Jogamos contra uma equipe escolada, acostumada a jogos importantes. Para nós, foi bom, porque vai começando a entrar em ritmo de jogo, nos obrigou forçar mais. Gostei muito da atuação”, afirmou o técnico, que trocou todo o time no intervalo e explicou por que fez o time treinar horas antes do jogo.

Na decisão por pênaltis, o Palmeiras acertou todas as suas cobranças, com Victor Luis, Luan, Alan, Gabriel Menino, Willian, Emerson Santos, Wesley, Ramires, Mayke e Gabriel Veron. Já Velázquez errou para o Atlético Nacional e deu fim à disputa.

“Era planejamento. Às vezes as pessoas, com todo respeito, são leigas. Não foi nenhuma loucura. Estou numa pré-temporada, não tem motivo para deixar de treinar de manhã e à tarde. Falei que ia trazer o jogo para dentro da pré-temporada. O time jogou 45 minutos forte, não sentiu nenhum desgaste. Dentro do planejamento, foi bom.”

Com o empate e vitória nos pênaltis, o Palmeiras é o segundo colocado da Florida Cup, com dois pontos, um atrás do Corinthians, que venceu o New York City por 2 a 1, com dois gols do estreante Luan. Os dois times brasileiros encerram sua participação no torneio no sábado: Pas 16h, o Palmeiras encara o time americano e, às 19h30, o Corinthians pega o Atlético Nacional.