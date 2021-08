Luto no futebol e Atlético Mineiro líder: resumo do fim de semana

Fora das quatro linhas, o futebol mundial acordou de luto no último fim de semana com a morte da lenda Gerd Muller. Dentro de campo, o Atlético Mineiro venceu o Palmeiras e disparou na liderança do Brasileirão. Além disso, o clube mineiro anunciou o atacante Diego Costa. Os campeonatos europeus também estrearem neste final de semana. Confira, abaixo, um resumo do melhor do fim de semana.

Luto no futebol

Morreu na manhã do domingo, 15, Gerd Muller, ídolo do Bayern de Munique e da seleção alemã. Campeão da Copa do Mundo de 1974 e vencedor da Bola de Ouro de 1970, o ex-atacante tinha 75 anos e sofria de Alzheimer.

Apelidado de “Der Bomber” (“O Bombardeiro”, em alemão) pelo seu alto número de gols anotados, Gerd Muller atuou praticamente durante toda sua carreira profissional no Bayern. Entre 1964 e 1979, ele marcou inacreditáveis ​​566 gols em 607 jogos oficiais pelo clube alemão e estabeleceu o recorde de 365 gols no campeonato nacional por pontos corridos.

Gerd Müller zählte zu den wichtigsten Spielern in der Geschichte des FC Bayern. Die Bilder einer unvergleichlichen Karriere: https://t.co/KuyMLncMZx pic.twitter.com/F9Kg4Ug28E — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

Líder disparado e reforçado

Em briga direta pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro saiu vitorioso. Em partida disputada no Mineirão, no sábado, 14, pela 16ª rodada da competição, o clube mineiro derrotou o Palmeiras por 2 a 0 e disparou na ponta da tabela. Os dois gols da vitória foram anotados por Jefferson Savarino.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DOOOOO GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLOOOOOOOOOOOO!!!!! SAAAAVAAA!!! É O SEGUNDO GOL DO VENEZUELANO NA PARTIDA!!! SAVARIIIINOOOOOOO!!! #VAMOGALO pic.twitter.com/a8qIhmEdYH — Atlético 😷 (@Atletico) August 14, 2021

Além do importante triunfo contra o Palmeiras, o Atlético-MG ainda aproveitou para anunciar a contratação de Diego Costa, 32 anos. O atacante brasileiro naturalizado espanhol, que estava sem clube desde a sua saída do Atlético de Madri, da Espanha, em dezembro do ano passado. assinou um vínculo com o clube mineiro até o fim de 2022.

Respiro do São Paulo

Vivendo um momento irregular no Campeonato Brasileiro, o São Paulo conseguiu um respirar aliviado na 16ª rodada. Em duelo direto na luta contra o rebaixamento diante do Grêmio, no Morumbi, o time paulista venceu por 2 a 1, com um gol nos acréscimos de Igor Gomes. O meia-atacante Vitor Bueno fez o segundo do clube da casa e o time gaúcho descontou com Vanderson.

🗣 Igor Gomes: “Esse gol [nos acréscimos] representa o nosso trabalho. Temos um grupo que trabalha demais, é unido, e merece muito. O time todo está de parabéns” O camisa 26 falou bonito após o jogo. Veja mais: https://t.co/soatXiJ2K5#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/njVDc9dywK — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 15, 2021

Exemplo de Piqué

O Barcelona anunciou no sábado, 14, que conseguiu inscrever três novas contratações para a disputa do Campeonato Espanhol após Gerard Piqué ter aceitado reduzir substancialmente seu salário. Dessa forma, o clube catalão já pode contar com o atacante Memphis Depay, o zagueiro Eric Garcia e o atacante Rey Manaj para a competição.

📌 Memphis, Eric Garcia and Rey Manaj, registered for @LaLigaEN — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 14, 2021

Goleada do Real Madrid e Barcelona sem Messi

Na estreia do Campeonato Espanhol, quem voltou a brilhar foi Karim Benzema. O Real Madrid visitou o Alavés, no Estádio de Mendizorroza, no sábado, 14, e goleou por 4 a 1, com dois gols do francês. Nacho Fernández fez o terceiro e Vinicius Júnior o quatro do Real, em jogo que marcou oficialmente a volta de Carlo Ancelotti ao comando técnico do clube merengue. O atacante Joselu descontou para o time da casa.

Na primeira partida após a saída de Lionel Messi, o Barcelona venceu pela estreia do Campeonato Espanhol. No domingo, 15, o clube catalão derrotou a Real Sociedad, no Camp Nou, por 4 a 2. Martin Braithwaite marcou duas vezes e Gerard Piqué e Sergi Roberto ampliaram para o time da casa. Os visitantes descontaram com Lobete e Oyarzabal.

The first goal celebration of 2021-22: pic.twitter.com/Ie7fywXL6f — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2021

Campeão europeu estreia com o pé direito e City perde

Primeiro campeão da atual temporada europeia após vencer a Supercopa da Uefa, o Chelsea estreou com o pé direito no Campeonato Inglês. O clube de Londres recebeu o Crystal Palace no Stamford Bridge e, com a presença de sua torcida, venceu por 3 a 0. Os gols do time da casa foram anotados por Marcos Alonso, Christian Pulisic e Trevoh Chalobah.

Depois de perder o título da Supercopa da Inglaterra, o Manchester City foi derrotado na estreia do Campeonato Inglês, torneio no qual é o atual campeão. Neste domingo, 15, em Londres, o Tottenham venceu o time de Pep Guardiola por 1 a 0, com gol de Son Heung-Min.

An absolute beauty from Heung-Min Son!!! Bergwijn races up the pitch on the break and Sonny finishes with a curler into the bottom corner! ⚪️ 1-0 💠 (55’) https://t.co/oETFeZv4NF — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 15, 2021

