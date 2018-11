Lutando contra o rebaixamento, Fluminense demite técnico Marcelo Oliveira

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira, 29, a demissão do técnico Marcelo Oliveira. O treinador deixa o cargo apenas um dia depois de a equipe ser derrotada por 2 a 0 pelo Atlético-PR, no Maracanã, e ser eliminada da Copa Sul-Americana. Na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, a equipe carioca está a oito jogos sem fazer gols e sem nenhuma vitória nesta longa sequência.

Em nota, o clube informou que a decisão ‘foi tomada pela diretoria após a sequência de resultados negativos que a equipe vinha tendo’. O mesmo comunicado confirmou que o time será comandado pelo auxiliar técnico permanente do time tricolor, Fábio Moreno, na rodada final do Campeonato Brasileiro, domingo, às 17h (de Brasília), contra o América-MG, no Maracanã.

Marcelo Oliveira, de 63 anos, assumiu o comando do Fluminense durante a pausa do Brasileirão para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. Ele dirigiu a equipe em 33 jogos, com 12 vitórias, oito empates e 13 derrotas. No período, o time marcou apenas 26 gols e sofreu 34.