Lulinha diz que jogar na Série B do Japão é a ‘realização de um sonho’

Você se lembra dele? Lulinha surgiu no Corinthians em 2007 como o grande candidato a craque do clube. Naquele ano, porém, o time foi rebaixado para a segunda divisão e o jogador, ainda com 17 anos, acabou não conseguindo se firmar no time profissional. A promessa que dizia ser “uma mistura de Kaká e Ronaldinho” acabou virando um andarilho da bola. Sua próxima aventura, aliás, será no Japão: o meia de 29 anos foi contratado pelo Jubilo Iwata, time da segunda divisão do país, e afirmou estar “realizando um sonho”.

“Sempre tive um desejo de jogar no futebol japonês. Sempre tive muito apresso e muita admiração. Estou muito feliz de estar sendo apresentado no Jubilo. Para mim é a realização de um sonho”, disse em português em sua apresentação no clube nesta quarta-feira, 5, apesar de não esboçar nenhum sorriso.

O sonho, de acordo com o jogador, começou quando ele disputou um campeonato com o Corinthians, ainda nas categorias de base. “Naquele momento já criei essa vontade e expectativa de estar aqui. Muitos amigos que estiveram aqui sempre falaram muito bem do futebol japonês”.

Lulinha já atuou em vários times do Brasil e teve passagens em países como Portugal, Coreia do Sul e Emirados Árabes. O último clube que defendeu foi o Pafos, do Chipre. O meia se definiu como um jogador que gosta de dar passes e assistências e disse que sua inspiração é Ronaldinho Gaúcho – sem citar Kaká.