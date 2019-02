Luis Fabiano ironiza eliminação do São Paulo: ‘Dessa vez não sou culpado’

Criticado por alguns torcedores do São Paulo por ter conquistado poucos títulos de relevância em suas três passagens pelo clube, o atacante Luis Fabiano, atualmente sem clube, desabafou nas redes sociais após a eliminação do clube na fase preliminar da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, 13, diante do Talleres, no Morumbi.

Em post do jornalista Márcio Spimpolo, o atacante de 38 anos, que atualmente se recupera de lesão na Ponte Preta, desabafou: “Dessa vez não sou culpado .”

No passado, em eliminações do São Paulo, Luis Fabiano foi muitas vezes responsabilizado por gols perdidos ou cartões vermelhos recebidos. Irritado com as acusações da torcida são paulina, o jogador disse ainda torcer pelo clube do Morumbi.

“Torço para ver o São Paulo voltar às suas glórias, e ainda tenho que ver babacas falarem que torci contra”, escreveu o jogador.

Pelo São Paulo, Luis Fabiano marcou 213 gols em suas três passagens (2001, 2002 a 2004 e 2011 a 2015) e tornou-se o terceiro maior artilheiro do clube e conquistou o Torneio Rio-São Paulo de 2001 e a Copa Sul-Americana de 2012.