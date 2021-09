Luis Enrique indica Guardiola como seu sucessor na seleção espanhola

O técnico espanhol Luis Enrique afirmou que gostaria de ver o compatriota Pep Guardiola, atualmente no comando do Manchester City, como o seu sucessor na seleção espanhola. Ex-companheiros de Barcelona e representando o país durante a década de 1990, ele acredita que seria perfeito ter o treinador no cargo no futuro. Guardola tem contrato com o City, em junho de 2023.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

“Eu adoraria, gostaria que ele fosse o técnico da Espanha. Seria perfeito. Não creio que a Espanha pudesse ter um treinador melhor”, explicou Luis Enrique em preparação para a partida contra o Kosovo, pelas Eliminatórias da Uefa para Copa de 2022.

O contrato de Luis Enrique com a seleção espanhola vai até o fim da Copa do Mundo no Catar. Na última Eurocopa, chegou com até a semifinal, sendo eliminado nos pênaltis para a Itália, campeã do torneio e de forma invicta – com duas vitórias e quatro empates.

Em recente participação em um evento da XP Investimentos, no último dia 25, Guardiola afirmou que ambiciona treinar uma seleção como próximo passo de sua carreira. “Uma seleção, sim. O próximo passo será uma seleção, sim, se houver uma possibilidade”, disse o treinador.

Ele explicou que não deseja sair do clube antes do fim do vínculo e ainda deixou claro que precisa descansar e se atualizar quando chegar o momento de não continuar no clube inglês.

“Devo ter um descanso depois de sete anos (do Manchester City), preciso parar para ver, aprender com outros treinadores, e talvez tome esse caminho. Gostaria de treinar em uma Eurocopa, uma Copa América, uma Copa do Mundo”, afirmou.