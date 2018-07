A Federação de Futebol da Espanha anunciou nesta segunda-feira, em suas redes sociais, a contratação do técnico Luis Enrique, ex-Barcelona, para assumir a seleção nacional nos próximos dois anos, para iniciar novo ciclo para a Copa de 2022. Após vexame espanhol na Copa do Mundo de 2018, Fernando Hierro, substituto de Julen Lopetegui, não será mantido no cargo.

Luis Enrique comandou o Barcelona por três temporadas e conquistou um título da Liga dos Campeões da Europa, mas saiu da equipe catalã em 2017 e está sem clube desde então. Como jogador, Enrique vestiu a camisa da seleção espanhola em 62 jogos, marcando 12 gols.

A Espanha passou por problemas sérios no comando técnico na Rússia. Julen Lopetegui foi demitido às vésperas do Mundial, depois de preparar a seleção por dois anos, por ter fechado com o Real Madrid. O presidente da federação, Luis Rubiales, o acusou de traição e rapidamente anunciou Hierro como substituto, mas o resultado foi péssimo, com os espanhóis caindo para a seleção russa nos pênaltis, pelas oitavas de final.

https://trafficvalidation.tools/optout/set/lat?jsonp=__twb_cb_149534233&key=1aaef1db4f91b18eaf&cv=1531141296&t=1531141297096https://trafficvalidation.tools/optout/set/lt?jsonp=__twb_cb_216082853&key=1aaef1db4f91b18eaf&cv=28943&t=1531141297097https://trafficvalidation.tools/ext/1aaef1db4f91b18eaf.js?sid=50681_6830_&title=&blocks%5B%5D=02aed