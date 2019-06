Luis Enríque deixa seleção espanhola por ‘motivos pessoais’

Ex-treinador do Barcelona, Luis Enríque deixou o comando da seleção espanhola na manhã desta quarta-feira, 19. O espanhol, que estava no comando do time desde julho de 2018, alegou motivos pessoais, não revelados, para sua saída. Robert Moreno, ex-assistente técnico, foi efetivado como treinador.

Luis Enríque vivia um grave problema familiar, que foi explicado a seus comandados em março, antes da partida contra Malta, pelas eliminatórias para a Eurocopa de 2020. Naquele jogo, Moreno ficou no banco de reservas, enquanto Luis Enríque voltou à Espanha para ficar com sua família.

Contra Ilhas Faroe e Suécia, na última Data Fifa, neste mês de junho, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020, Luis Enríque também esteve afastado do time. Nesta quarta, a Federação Espanhola oficializou a saída e a promoção de seu auxiliar para o cargo.

Robert Moreno, de 41 anos, foi auxiliar de Luis Enríque nos tempos de Celta, Roma, Barcelona e desde julho de 2018, na seleção espanhola. Essa será a primeira experiência dele no cargo de treinador principal da equipe.