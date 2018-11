Lugano critica ‘biquinho’ de Nenê ao ficar entre reservas do São Paulo

O uruguaio Diego Lugano, diretor do São Paulo, criticou a insatisfação do meia Nenê com a condição atual de reserva na equipe. Na última terça (6), durante evento de lançamento do filme Onde a Moeda Cai em Pé: A História do São Paulo Futebol Clube, o ex-zagueiro afirmou que a reação de Nenê já era esperada.

“Já joguei com Nenê. Conheço muito bem. O mesmo biquinho que faz no São Paulo, ele fazia comigo no Paris, fazia no Catar, fazia sempre. Quando Nenê chegou ao São Paulo, já veio com isso… No pacote Nenê está incluído o biquinho quando não joga”, cutucou Lugano.

No domingo, Nenê não saiu do banco de reservas durante o empate por 2 a 2 com o Flamengo, pelo Brasileirão, e foi embora do Morumbi irritado.

“Ele é muito importante, mas é um jogador de 37 anos e, como todo jogador dessa idade, está na última etapa da carreira e tem de entender isso. Futebol é intenso, físico, dinâmico e agressivo. No ano passado, eu passei por uma situação muito pior e tive de assimilar. E assim é com todos jogadores do mundo quando vai chegando a idade”, completou o ex-jogador.