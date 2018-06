A poucas horas da estreia do Brasil na Copa do Mundo, a cantora Ludmilla usou sua conta no Twitter para desejar boa sorte à seleção brasileira e pedir aos atacantes Neymar e Gabriel Jesus que comemorassem um eventual gol dançando sua música Din Din Din.

Sem titubear, o camisa 10 de Tite tratou de tranquilizá-la. ”Din din din pode deixar comigo sim”, disse o jogador. Eufórica, Ludmilla esbanjou confiança em relação ao desempenho do Brasil. ”O hino já responde, hoje vai ser babadooooo uhuuul”, replicou. Ao que tudo indica, então, se depender do astro do PSG, o torcedor brasileiro pode esperar bola na rede logo mais, às 15h, contra a Suíça, na arena Rostov.

O hino já respondeu, hoje vai ser babadooooo uhuuul pic.twitter.com/B8YF8imdZZ — LUDMILLA (@Ludmilla) June 17, 2018

Neymar não está 100%

Uma das grandes estrelas do futebol mundial, Neymar é, sem dúvida, o expoente técnico da seleção brasileira. Mas, segundo o técnico Tite, o atacante não está no seu auge físico, como reflexo da lesão no quinto metatarso do pé direito. “O Neymar não está 100%, mas é muito privilegiado fisicamente. Os índices de sprints em velocidade máxima são impressionantes e ele não perdeu nada. Não está em sua plenitude, mas já está bem mais evoluído do que pensávamos e está em condições de fazer uma grande partida”, disse o treinador.