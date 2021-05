Lucas Veríssimo é cortado e seleção brasileira convoca Felipe

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira, 21, a convocação do zagueiro Felipe, do Atlético de Madri, para as partidas da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, que serão disputadas em junho. O jogador de 32 anos foi chamado para o lugar de Lucas Veríssimo, do Benfica, que sofreu lesão muscular na perna direita, no último jogo do Campeonato Português, contra o Vitória de Guimarães.

Assim, Felipe se junta aos zagueiros Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Thiago Silva, do Chelsea, e Eder Militão, do Real Madrid. O defensor tem duas partidas pela seleção, ambas sob o comando de Tite, com quem trabalhou no Corinthians.

Os jogadores convocados iniciam os treinamentos na próxima quarta-feira, 26, na Granja Comary. No dia 4 de junho, o Brasil enfrenta o Equador, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Na sequência, viaja para Assunção, para partida contra o Paraguai, no Defensores del Chaco.