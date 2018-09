Lucas Paquetá retorna ao Brasil e espera atuar contra o Corinthians

O Flamengo espera contar com seu principal jogador na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, a partir das 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Maracanã. O meia Lucas Paquetá, que na noite passada defendeu a seleção brasileira contra El Salvador, desembarcou no Rio de Janeiro nesta tarde e sua escalação dependerá de uma avaliação da comissão técnica e do departamento médico.

Paquetá retornou ao país em um voo fretado conjuntamente por Flamengo e Cruzeiro, que trouxe também o flamenguista Cuellar e o cruzeirense Dedé. Ambos também podem estar em campo nesta noite – no mesmo horário, o Cruzeiro encara o Palmeiras, no Allianz Parque, na outra semifinal.

Em sua conta oficial do Instagram, Lucas Paquetá publicou uma foto utilizando botas pneumáticas durante o voo – aparato que acelera o processo de recuperação física. O meia do Flamengo entrou aos oito minutos do segundo tempo na goleada da seleção brasileira sobre El Salvador. O técnico Tite avisou antecipadamente que Paquetá e Dedé seriam utilizados por menos de 45 minutos, a fim de que tivessem o menor desgaste possível e pudessem entrar em campo nesta quarta.

