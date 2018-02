Lucas Moura: ‘O Tottenham pode vencer a Liga dos Campeões’

Após marcar em sua estreia como titular pelo Tottenham, no empate por 2 a 2 com o Rochdale, pela Copa da Inglaterra, Lucas Moura se empolgou com o início no novo clube e afirmou que o Tottenham tem condição de não só passar pela Juventus como vencer a Liga dos Campeões da Europa. “Tenho certeza que podemos continuar jogando bem. Temos muita qualidade e uma ótima estrutura, acho que podemos sonhar com o título da Liga dos Campeões.”

Foi a primeira vez desde agosto que Lucas começou um jogo como titular. Após boa atuação na Copa da Inglaterra, o brasileiro acredita no sucesso do time. “Tenho só 25 anos, mas ganhei muita experiência no PSG e posso ajudar muito o Tottenham,” O segundo jogo com a Juventus está marcado para 7 de março, no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra.