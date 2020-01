Lucas Lima responde Snoop Dogg e envia camisa para rapper

O Palmeiras publicou, na noite desta quinta-feira, 23, um vídeo onde o meia Lucas Lima responde o rapper norte-americano Snoop Dogg, que postou, sem nenhum contexto, o replay do gol do camisa 20 na vitória sobre o Ituano na estreia do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, 22.

“Fala, Snoop Dogg, vi que você curtiu o meu gol ontem, então queria estar te presenteando com a camisa do jogo e te agradecer pelo carinho e pela lembrança do gol”, disse Lucas Lima.

“Estou te mandando um Avanti Verde (programa de sócio do Palmeiras) pra quando você vier no Allianz Parque ver um jogo nosso com acesso total e curtir o jogo do Verdão. Valeu, tamo junto”, acrescentou o meia.

Assista abaixo:

A postagem do rapper aconteceu logo após o camisa 20 palmeirense marcar o segundo gol na goleada por 4 a 0 sobre o time de Itu. Snoop Dogg não explicou a razão de estar assistindo a um jogo do Campeonato Paulista, mas PLACAR buscou explicações com base na Teoria dos Seis Graus de Separação e criou cinco soluções sobre o post.