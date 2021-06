Lucas Lima é flagrado em festa clandestina por torcedores do Palmeiras

O meio-campista Lucas Lima, do Palmeiras, foi flagrado na madrugada desta sexta-feira, 18, saindo de uma festa clandestina em São Paulo. O registro foi feito por torcedores de uma das organizadas do clube, que abordaram e confrontaram o jogador, que também estava sem máscara, item de uso obrigatório no combate à Covid-19.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

“Vai embora do Palmeiras, você é safado. Você vai embora do Palmeiras, ou você não vai?”, questionou um dos torcedores, em tom incisivo. “Está achando que o Palmeiras é brincadeira? Nós achamos você”, completou outro, seguido por um pedido de desculpas do jogador, antes de entrar no carro.

“Errei, errei. Perdão”, afirmou o camisa 20, na sequência, ainda alvejado pelos torcedores, que insistiam por sua saída: “Você acha que é fácil jogar no Palmeiras, não é, malandrão? Você vai embora do Palmeiras, você vai embora”.

Meia Lucas Lima estava numa festa na madrugada quando foi encontrado por torcedores do Palmeiras. pic.twitter.com/vSIG2VLIvb — GugaNoblat (@GugaNoblat) June 18, 2021

No Twitter, o assunto Lucas Lima está como um dos mais repercutidos no Brasil, com hashtags relacionadas, principalmente, a sua saída. Horas despois da repercussão, o Palmeiras anunciou em suas redes sociais o afastamento do atleta por tempo indeterminado. O jogador ainda não se manifestou oficialmente.

Continua após a publicidade

“O atleta Lucas Lima ficará afastado das atividades no Palmeiras pelo prazo que o Departamento de Futebol entender necessário. O clube tomará as medidas administrativas cabíveis, como sempre fez em casos de quebra de protocolo de saúde”, disse.

O atleta Lucas Lima ficará afastado das atividades no Palmeiras pelo prazo que o Departamento de Futebol entender necessário. O clube tomará as medidas administrativas cabíveis, como sempre fez em casos de quebra de protocolo de saúde. pic.twitter.com/mHDXjgL9nv — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 18, 2021

O clube, por sinal, perdeu há seis dias dois funcionários por complicações da Covid-19: o podólogo Edson Silva e o segurança Cristiano de Oliveira. Logo após o clássico contra o Corinthians o técnico Abel Ferreira abriu a coletiva de imprensa lamentando o ocorrido e mandou um recado às famílias dos dois funcionários.

Lucas Lima não é o único jogador a ser flagrado sem máscara e frequentando casas noturnas. No último dia 28, a Polícia Civil de São Paulo fez a detenção do zagueiro equatoriano Robert Arboleda, do São Paulo, e o atacante David Neres, do Ajax, presentes em uma festa clandestina.

A operação registrou 124 pessoas em uma casa noturna chamada Regente Lounge Pub, localizada no bairro Jardim Anália Franco, na zona leste da capital paulista.

Arboleda e Neres foram conduzidos à 2ª Delegacia de Crime contra a Saúde Pública, localizada no centro, a mesma do caso envolvendo Gabriel Barbosa, em março, detido pela Polícia Civil em um cassino clandestino com aproximadamente 200 pessoas no bairro da Vila Olímpia, na Zona Sul de São Paulo, dias antes de se apresentar ao Flamengo para o início da pré-temporada.