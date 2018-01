Lucas Lima brilha e Palmeiras derrota o Santo André no Paulista

O primeiro jogo do Palmeiras no ano selou o início da boa relação entre a torcida e Lucas Lima. Nesta quinta-feira, no Allianz Parque, o público vibrou tanto com a vitória por 3 a 1 sobre o Santo André, na estreia pelo Campeonato Paulista, como pela boa atuação e o belo gol do meia contratado do Santos e trazido como um dos principais reforços para 2018.

Logo no começo, ele demonstrou muito empenho em campo. Lucas Lima se movimentou bastante, recuou para buscar jogo e ajudou na marcação. O time levou alguns minutos para superar a lentidão da estreia da temporada e a falta de posicionamento. Ao começar a encontrar o rumo, ajudou o principal estreante da noite a produzir boas jogadas.

A partida começou a melhorar para o Palmeiras depois dos 27 minutos. Um lançamento de Felipe Melo, seguido da finalização de Dudu de calcanhar na trave e o gol de Willian, no rebote, abriu o placar e relaxou o time em campo. Aos 36, ficaria ainda melhor. Lucas Lima aproveitou sobra, bateu de primeira e, em uma finalização muito bonita, fez 2 a 0.

A atuação marcante era a melhor forma possível para Lucas Lima começar no Palmeiras. O meia e o clube tentaram desde a chegada dele atenuar possíveis reações adversas da torcida com declarações em entrevistas e publicações em redes sociais. Porém somente a apresentação em campo seria capaz de complementar de forma consistente todas essas atitudes.

Para o segundo tempo, o Santo André conseguiu dificultar para o Palmeiras. O time voltou do intervalo com duas substituições, conseguiu ficar com a bola no campo de ataque e deu trabalho. Aos 13 minutos, João Lucas diminuiu e depois, aos 20, o empate por pouco não veio. Na mesma jogada, a equipe acertou a trave duas vezes.

O técnico Roger Machado agiu rápido e fez o mesmo, com duas modificações. O time, no entanto, pouco melhorou. A defesa continuou a dar espaços e o ataque estava cansado.

Era preciso o brilho individual para evitar o empate. Então, Lucas Lima novamente ajudou, ao dar o passe para Keno, aos 38 minutos da etapa final, fazer o terceiro e resolver a partida.

(Com Estadão Conteúdo)