Liverpool vence Tottenham e aumenta vantagem no Campeonato Inglês

O Liverpool dormirá neste sábado, 11, ainda mais líder do Campeonato Inglês, após derrotar por 1 a 0 o Tottenham (8º) em Londres. O time treinado pelo alemão Jurgen Klopp aproveitou ainda a surpreendentemente derrota do Leicester (2º) por 2 a 1 para o Southampton (12º) para aumentar sua vantagem na ponta.

O atacante brasileiro Roberto Firmino foi o autor do gol da vitória dos Reds, aos 37 minutos do primeiro tempo.

Com um jogo a menos a disputar, os Reds lideram a Premier League com 61 pontos, 16 a mais que o Leicester (45), que poderá perder o segundo lugar caso o Manchester City (3º, 44 pts) vença o Aston Villa (17º) neste domingo, 12.

Após conquistar a Liga dos Campeões, em junho, e o Mundial de Clubes, em dezembro, o Liverpool tenta agora erguer o título inglês pela primeira vez desde 1990.

Outra equipe que também tem situação tranquila na tabela é o Chelsea, que graças aos gols de Jorginho, Tammy Abraham e Callum Hudson-Odoi se vê consolidado no quarto lugar, zona de classificação para a Champions League, com 39 pontos, cinco a mais que o Manchester United (5º), que goleou o Norwich por 4 a 0.

Mais cedo, o Arsenal, brilhante nos primeiros 20 minutos de jogo, teve que se contentar com um um decepcionante empate em 1 a 1 fora de casa com o Crystal Palace. Com o resultado, os Gunners seguem longe da parte de cima da tabela, aparecendo na 10ª colocação com 28 pontos, a 11 pontos de distância da zona de classificação para a Liga dos Campeões.