Liverpool vence mais uma e segue invicto no Campeonato Inglês

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Liverpool deslanchou na segunda etapa e goleou o Southampton por 4 a 0, em Anfield. Com o resultado, o time comandado por Jürgen Klopp chegou aos 73 pontos no Campeonato Inglês, com 24 vitórias e um empate em 25 jogos. Ao todo, já são 42 partidas sem perder pela Premier League.

O destaque foi o atacante brasileiro Roberto Firmino, que não fez nenhum dos gols, mas participou de todas as jogadas que terminaram com a bola na rede do adversário. Oxlade-Chamberlain, Henderson e Salah, por duas vezes, marcaram para os Reds. O atacante egípcio poderia ter anotado um hat-trick, mas o VAR anulou um gol feito por ele.

A última derrota do Liverpool pelo campeonato nacional foi em 3 de janeiro de 2019, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Manchester City. Nesta temporada, a equipe comandada por Jürgen Klopp tem 97% de aproveitamento e busca superar o Arsenal de 2003/2004, que foi campeão invicto com 26 vitórias e 12 empates.

Outros jogos

No duelo entre o terceiro e o quarto colocados na tabela, o Leicester empatou em casa com o Chelsea por 2 a 2 e manteve a vantagem de 8 pontos sobre o rival na classificação.