Liverpool vence Chelsea nos pênaltis e fatura a Supercopa da Europa

O Liverpool é o rei do Velho Continente em 2019. Em um duelo inglês envolvendo os campeões da Liga dos Campeões e da Liga Europa, o clube do atacante brasileiro Roberto Firmino, autor de duas assistências, bateu o Chelsea nas penalidades, após empate em 2 a 2, e ergueu a taça em Istambul, na Turquia.

O jogo foi equilibrado no tempo normal e na prorrogação. O francês Olivier Giroud marcou o primeiro no estádio do Besiktas, mas o senegalês Sadio Mané empatou no começo do segundo tempo, após belo passe de Firmino. A tabelinha voltou a funcionar no tempo extra e novamente Mané balançou as redes. De pênalti, o brasileiro naturalizado italiano Jorginho empatou para o time do técnico Frank Lampard.

Sem o brasileiro Alisson, lesionado, quem brilhou nas penalidades foi o goleiro espanhol Adrián, recentemente contratado junto ao West Ham, que defendeu a cobrança de Abraham e garantiu a conquista do Liverpool com o placar de 5 a 4. O jogo foi apitado pela francesa Stéphanie Frappart, de 35 anos, a primeira árbitra principal a trabalhar numa final europeia masculina.