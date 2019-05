Liverpool ou City? saiba como assistir à decisão do Campeonato Inglês

O título do Campeonato Inglês será definido neste domingo, 12, entre Liverpool e Manchester City. A última rodada da competição terá o time de Pep Guardiola enfrentando o Brighton, às 11h (de Brasília), no Falmer Stadium, com transmissão da ESPN Brasil. Simultaneamente, o time treinado por Jürgen Klopp entra em campo contra o Wolverhampton, no Anfield Road, e a partida terá transmissão do canal ESPN.

O Manchester City lidera o campeonato, com 95 pontos, e precisa apenas de uma vitória contra o Brighton, que ocupa a 17ª colocação e não tem mais chances de ser rebaixado, para ser campeão. A equipe de Manchester venceu as últimas 13 partidas na competição, mas vem de dura eliminação para o Tottenham, nas quartas de final da Liga dos Campeões.

O Liverpool, ao contrário dos rivais, conseguiu uma virada histórica na Champions, ao golear o Barcelona por 4 a 0, e chegar à final da Champions pela primeira vez desde 2005. A equipe de Klopp tem 94 pontos e, além da vitória sobre o Wolverhampton (7º), grande surpresa do campeonato, precisa de um tropeço do City.

O Manchester terá o retorno do meia Kevin De Bruyne, recuperado de lesão. O Liverpool também será reforçado na última rodada, com a volta dos atacantes Mohamed Salah e Roberto Firmino, que desfalcaram o clube na semifinal da Liga dos Campeões.