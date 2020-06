As três décadas de espera dos torcedores do Liverpool estão perto de terminar. O time dirigido por Jürgen Klopp goleou o Crystal Palace por 4 a 0 nesta quarta-feira, 24, no estádio de Anfield – que estava vazio, cumprindo os protocolos da pandemia de coronavírus – e se aproximou da conquista do Campeonato Inglês com incríveis sete rodadas de antecedência.

Basta um tropeço do Manchester City diante do Chelsea, em Londres, na quinta-feira, 24, para que o Liverpool conquiste a sua primeira liga desde 1990 – a primeira no formato Premier League, que estreou em 1992.

O atual campeão europeu e mundial chegou ao triunfo nesta quarta com belos gols do inglês Alexander-Arnold, de falta, do egípcio Mohamed Salah, do brasileiro Fabinho, em um potente chute de fora da área, e do senegalês Sadio Mané.

Com isso, o Liverpool foi a 86 pontos, abrindo 23 sobre o vice-líder City, que ainda tem mais oito jogos por fazer (24 pontos em disputa). Para seguir com chances de conquistar o tricampeonato, portanto, o time dirigido por Pep Guardiola precisa vencer o Chelsea fora de casa.