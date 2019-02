Liverpool empata com West Ham e tem liderança ameaçada pelo City

A briga pelo título do Campeonato Inglês esquentou. Nesta segunda-feira, 4, o Liverpool não foi além de um empate por 1 a 1 com o West Ham, no Estádio Olímpico de Londres. Com o resultado, o time do técnico Jürgen Klopp viu a sua vantagem na liderança da competição diminuir para três pontos após a conclusão da 25ª rodada.

O Liverpool é o líder do Inglês com 62 pontos, contra os 59 do Manchester City, que, no fim de semana, derrotou o Arsenal. Já o West Ham é o 12º colocado, com 32 pontos. E a situação se tornou preocupante para o time de Jürgen Klopp porque o City pode assumir a liderança do Inglês na quarta-feira, quando vai duelar com o Everton, fora de casa.

Atuando em casa, o West Ham impôs pressão no começo da partida, mas não aproveitou as suas oportunidades e ainda foi vazado. O Liverpool largou na frente aos 21 minutos do primeiro tempo com um gol marcado por uma irregularidade, não observada pela arbitragem. No lance, Lallana acionou Milner, que estava impedido. A arbitragem, porém, não percebeu, a jogada seguiu e ele cruzou para Mané, que girou e bateu de esquerda, colocando o seu time em vantagem.

Só que a resposta do West Ham foi quase imediata, aumentando a sua presença no campo de ataque. E, aos 27, em cobrança de falta, o brasileiro Felipe Anderson, destaque do time londrino na partida, encontrou Michail Antonio livre na grande área. Ele aproveitou o posicionamento privilegiado para bater cruzado, igualando o placar.

No segundo tempo, o Liverpool foi mais ofensivo, com a intenção de evitar o segundo empate consecutivo no Inglês, mas pecou nas finalizações. Salah teve duas oportunidades, mas não aproveitou, assim como Origi, que substituiu Firmino na etapa final e também falhou em chance clara nos acréscimos. Assim, o time não foi além do 1 a 1.

O Liverpool voltará a campo pelo Inglês no sábado, quando vai receber o Bournemouth sob o risco de já não ser mais o líder do Inglês. No mesmo dia, o West Ham ser ávisitante contra o Crystal Palace.