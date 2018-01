Liverpool devolve dinheiro a torcedores por saída de Coutinho

Após a confirmação da transferência do meia Philippe Coutinho ao Barcelona, a diretoria do Liverpool anunciou que todos os torcedores que compraram a camisa com o número e o nome do brasileiro, na atual temporada, terão um reembolso no valor exato da compra: um voucher de 50 libras (cerca de 220 reais). Para receber o dinheiro, o torcedor não precisa levar a camisa do jogador, basta apenas apresentar o comprovante de compra para obter a devolução da quantia.

O acerto entre Liverpool e Barcelona foi oficializado neste sábado por 160 milhões de euros (cerca de 625 milhões de reais). Com o acordo, Coutinho se torna o terceiro jogador mais caro na história do futebol. Ficará atrás somente do compatriota Neymar, adquirido pelo Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros, e do francês Kylian Mbappé, também contratado pelo clube francês, por 180 milhões de euros, ambos no ano passado. Para segurar Coutinho, o Barcelona fixou a multa rescisória em 1,55 bilhão de reais.

(Com Estadão Conteúdo)