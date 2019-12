Liverpool dentro, Ajax e Inter fora: os classificados na Liga dos Campeões

O atual campeão Liverpool tinha chances de ficar de fora do mata-mata da Liga dos Campeões da Europa, mas fez a sua parte na última rodada da fase de grupos e acabou se classificando para a fase decisiva da competição. A equipe do técnico Jürgen Klopp venceu o austríaco Red Bull Salzburg, fora de casa, por 2 a 0 e garantiu a ponta do Grupo E. Em apenas dois minutos, Naby Keita e Mohamed Salah os gols da vitória dos ingleses na tarde desta terça-feira 10.

Se os vencedores da última edição avançaram, um dos semifinalistas da última edição deu adeus precocemente. O Ajax, da Holanda, perdeu para o Valencia, da Espanha, por 1 a 0, jogando em Amsterdam, e ficou no terceiro lugar do Grupo H. O time espanhol ficou em primeiro, graças ao gol marcado pelo atacante brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo. O Chelsea bateu o Lille por 2 a 1 em Londres e garantiu a outra vaga.

A Inter de Milão, que também tinham uma missão difícil para se classificar, se juntou ao grupo dos clubes europeus que não conseguiu vaga na próxima fase da Champions. Os italianos perderam por 2 a 1 para o time misto do Barcelona, em Milão, e encerraram sua participação na principal competição europeia atrás do próprio time catalão e do Borussia Dortmund, da Alemanha, no Grupo F.