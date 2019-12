Liverpool contrata atacante japonês Minamino

O Liverpool anunciou na manhã desta quinta-feira, 19, a contratação de Takumi Minamino. O meia-atacante japonês de 24 anos foi um dos destaques do Red Bull Salzuburg, da Áustria, nesta temporada e brilhou exatamente em uma partida contra a equipe inglesa na Liga dos Campeões. Minamino assinou com o atual campeão europeu até julho de 2024 e já deve estar à disposição do técnico Jurgen Klopp depois da disputa da final do Mundial de Clubes diante do Flamengo, no sábado 21.

Para contar com o atacante, o Liverpool desembolsou 7,25 milhões de libras (aproximadamente 38 milhões de reais). O clube inglês superou a concorrência de outros gigantes que estavam atentos no futebol de Minamino.

“Era um sonho ser jogador do Liverpool. Estou muito feliz que isso se tornou realidade. Jogar na Premier League era um dos meus objetivos. É a melhor liga do mundo. Sempre pensei que se tudo corresse bem na minha carreira, um dia eu estaria jogando na Premier League. Mas nunca pensei que conseguiria jogar nesse time e estou muito feliz com isso”, afirmou Minamino em suas primeiras declarações com a camisa do novo clube.

O japonês, que vestirá a camisa 18, não é o primeiro destaque do Red Bull Salzburg que assina com o Liverpool. Nomes como Sadio Mané e Naby Keita também passaram pelo clube austríaco antes de jogarem em Anfield.

Soon to be scoring goals for @LFC! 👊 Takumi Minamino is a RED 🔴#UCL pic.twitter.com/LuhZ8vyHdn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 19, 2019

Takumi Minamino chegou ao Salzburg em 2015 e, desde então, conquistou todos os campeonatos austríacos que disputou. Pela Liga dos Campeões, o japonês brilhou principalmente diante do Liverpool, contra quem marcou um belo gol na derrota por 4 a 3 na Inglaterra.