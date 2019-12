Liverpool atropela o vice-líder e abre 13 pontos de vantagem no Inglês

Na primeira partida após o título mundial conquistado no último sábado, contra o Flamengo, o Liverpool segue em excelente fase. Na tarde desta quinta-feira 26, o time do técnico alemão Jürgen Klopp fez 4 a 0 no vice-líder do Campeonato Inglês, o Leicester City, e abriu 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado na mais prestigiada liga de futebol do mundo.

Em partida inspirada do lateral-direito Trent Alexander-Arnold, quem também brilhou foi o atacante brasileiro Roberto Firmino. Ele abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos de jogo, e marcou o terceiro da equipe do Liverpool. O meia James Milner fez o seu de pênalti e Alexander-Arnold fechou a conta a favor dos Reds, que voltam a campo no próximo domingo contra o Wolverhampton.

O curto intervalo entre uma partida e outra foi tema de críticas não só do técnico Klopp, mas de outros reputados treinadores, caso do espanhol Pep Guardiola, que comandará o Manchester City, atual campeão da Premier League, nesta sexta 27 contra o Wolverhampton e que terá que voltar a campo 48 horas depois, para encarar o Sheffield United.

Confira os demais resultados desta quinta-feira no Campeonato Inglês:

Tottenham 2 x 1 Brighton

Bournemouth 1 x 1 Arsenal

Sheffield United 1 x 1 Watford

Chelsea 0 x 2 Southampton

Aston Villa 1 x 0 Norwich

Crystal Palace 2 x 1 West Ham

Everton 1 x 0 Burnley

Manchester United 4 x 1 Newcastle