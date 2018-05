Liverpool anuncia a contratação do volante brasileiro Fabinho

O Liverpool anunciou em suas redes sociais, nesta segunda-feira, a contratação do brasileiro Fabinho, ex-Monaco, para a próxima temporada. Após perder a final da Liga dos Campeões da Europa para o Real Madrid, os ingleses já começam a reforçar o elenco.

“O Liverpool é um clube gigante, a infraestrutura é excepcional. Vou tentar crescer aqui, aprender a evoluir ainda mais e fazer parte da história do clube”, disse o volante.

Fabinho começou como lateral, mas mudou de posição no time francês e se tornou um dos melhores volantes do Campeonato Francês. O brasileiro fez parte da campanha do Monaco na Champions de 2017, quando chegou à semifinal.