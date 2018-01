Liverpool acaba com invencibilidade do Manchester City no Inglês

O Liverpool foi o responsável por impor a primeira derrota do Manchester City neste Campeonato Inglês. E com autoridade. Neste domingo, a equipe de Jürgen Klopp recebeu o líder da competição no Anfield Road, contou com um golaço do brasileiro Roberto Firmino para fazer 4 a 3 em um jogo eletrizante e acabou com a invencibilidade do adversário.

Líder disparado do Inglês, o City foi surpreendido por um início de segundo tempo arrasador do Liverpool, que marcou três vezes em dez minutos para definir a vitória. A marcação por pressão dos donos da casa forçou erros do adversário e fez a diferença em um duelo que se desenhava bastante equilibrado.

O resultado, porém, pouco mudou o panorama do City no campeonato. Afinal, o time de Pep Guardiola segue tranquilo na liderança da tabela graças a uma campanha histórica, que só conheceu sua primeira derrota após 22 rodadas. No sábado que vem o duelo será diante do Newcastle, em Manchester, novamente pelo Inglês.

Já para o Liverpool, o resultado significou a afirmação de um time que vinha jogando bem, com belo futebol, mas oscilava demais. São 47 pontos para os comandados de Klopp, que estão na terceira colocação e devem brigar por vaga na Liga dos Campeões. No dia 22, visitam o Swansea pelo Inglês.

O Liverpool abriu o marcador aos nove minutos do primeiro tempo, com um belo gol de Oxlade-Chamberlain. Aos 41, o City chegou ao empate, com Sané, após falha da defesa. No segundo tempo, em ritmo de rolo compressor, o Liverpool marcou três gols. Depois de perder dois gols seguidos, o brasileiro Roberto Firmino marcou um golaço, aos 15 minutos, encobrindo o goleiro Ederson. Na sequência, Mane ampliou para 3 a 1, após falha do brasileiro Fernandinho. O quarto gol veio após uma bola afastada por Ederson, que caiu nos pés do egípcio Salah, que mesmo de longe chutou e encobriu o goleiro brasileiro.

O jogo parecia definido, o Manchester City não se deu por vencido. Aos 39 minutos, diminuiu com Bernardo Silva, que aproveitou sobra na área e finalizou para a rede. Gündogan colocou ainda mais fogo na partida ao marcar belo gol aos 46, mas não houve tempo para buscar o empate.

Arsenal perde e amplia jejum

O torcedor do Arsenal segue sem motivos para comemorar em 2018. Neste domingo, a equipe londrina visitou o Bournemouth pela 23ª rodada do Campeonato Inglês e até saiu na frente, mas levou a virada, caiu por 2 a 1 e ampliou seu jejum de vitórias para cinco partidas. Para piorar, Alexis Sánchez foi barrado por Arsène Wenger antes da partida e deve mesmo deixar o clube.

Sem Sánchez, o Arsenal teve atuação apagada, somou a quinta partida seguida sem vencer, a terceira no Campeonato Inglês, e segue sem conseguir um resultado positivo neste ano. Nas últimas 11 partidas, são apenas três triunfos, o que amplia a pressão sobre Wenger.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, com as duas equipes perdendo várias chances, o Arsenal voltou para a segunda etapa abrindo o marcador, logo aos seis minutos, através de Bellerín. Aos 24 minutos, saiu o empate do Bournemouth em rara falha de Cech. Frasier tabelou com Mousset pela direita e cruzou para a área. Wilson se antecipou ao goleiro, que saiu mal do gol, e desviou para a rede. Quatro minutos depois, em nova bobeada da defesa do Arsenal, Jordon Ibe marcou o gol da virada.

A 23ª rodada do Campeonato Inglês será encerrada nesta segunda-feira, com o jogo entre Manchester United e Stoke City.

(Com Estadão Conteúdo)